 

В Белоруссии нашлись силы, готовые к интеграции с Россией: Лукашенко не смог

07.10.2020, 16:43, Разное

Выступающим за интеграцию с Россией профсоюзным силам приходится преодолевать сильное давление со стороны государства, отметила политик. По ее словам, РПСТ готова взять ответственность за судьбу Белоруссии.

Политик отметила, что ее партия знает пути выхода из кризиса. “У нас есть картина будущего, которая реализуется в союзе с Россией и в консолидации конструктивных сил”, – сказала Мирсалимова в интервью порталу “Украина.ру”.

В нынешнем политическом кризисе Мирсалимова видит вину властей во главе с Лукашенко. По ее мнению, власть оказалась недостаточно боролась с иностранным влиянием и финансированием оппозиции из-за рубежа.

Россия и Белоруссия последние несколько лет вели активные переговоры об интеграции на основе Союзного договора 1999 года. Была разработана 31 дорожная карта, однако из-за позиции Александра Лукашенко согласовать их не удалось. Минск настаивал на значительных скидках на энергоносители. Москвы ставила этот вопрос в зависимость от подписания дорожных карт.

По мнению Лукашенко, сближение России и Белоруссии на положениях Союзного договора 1999 года сейчас невозможна. Он призвал выработать новые критерии интеграции.

14 сентября Александра Лукашенко встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Главы государств разговаривали за закрытыми дверями несколько часов. Совместных заявлений по итогам переговоров сделано не было.



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