Мнение: Судебный троллинг

07.10.2020, 16:40, Разное

Дело крымских санаториев: как приходится отбиваться от нелепых исков.

1 октября Арбитражный суд Крыма вынес решение об отказе в удовлетворении иска ООО «Инвест-Фактор» о взыскании с алуштинских пансионатов «Море», «Миндальная роща» и «Морской» 485 млн 320 тыс. руб.

Напомню, иск был подан 25 февраля этого года. Истцом выступила компания, зарегистрированная 23 октября 2019 года в Краснодаре, по всей видимости, специально для инициирования этой судебной тяжбы. Учредителем ООО «Инвест Фактор» с долей 99,9% уставного капитала в размере 10 000 рублей выступило ООО «СДК Крым». У этого общества, в свою очередь, с таким же уставным капиталом в 10 000 рублей один-единственный учредитель — проживающий в Австрии гражданин Украины Дмитрий Мурахвер, которого украинская пресса считает членом «команды Януковича». Мурахвер был близок к семье экс-президента Украины еще в те времена, когда жил в Донецке (подробности в «Новой», № 102 от 18 сентября 2020).

Пансионаты «Море», «Миндальная роща» и «Морской» никогда не имели никаких дел ни с Дмитрием Мурахвером, ни с ООО «Инфест-Фактор», и только из судебного иска менеджмент пансионатов с удивлением узнал о долге в 485 млн 320 тыс. руб. компании, контролируемой Мурахвером.

Уже в ходе подготовки к судебному процессу выяснилось, что этот «долг» образовался при помощи хитроумных схем, разыгранных на территории Украины.

Но что интересно: иск на эту сумму с практически теми же ответчиками еще в 2019 году уже рассматривался Хозяйственным судом Киевской области. Правда, в качестве истца там выступала компания, контролируемая родным братом Дмитрия Мурахвера Павлом.

И украинский суд отказал в удовлетворении иска. Тогда-то, видимо, и была придумана очередная схема: перевести тяжбу в российскую юрисдикцию и попытаться добиться взыскания денег в Арбитражном суде Крыма. Компания «ЮНИКО ФИНАНС», контролируемая братом Мурахвера, 25 января 2020 года якобы продала ООО «Инвест-Фактор» право требования долга. По договору цессии.

Юристы алуштинких пансионатов уже в самом первом отзыве написали, что этот договор выглядит мнимым договором. Хотя бы даже потому, что договор не был зарегистрирован нотариально. Кроме того, нет никаких документов, подтверждающих оплату сделки. Но «Инвест-Фактор» решил выкрутиться, представив в суд еще один договор цессии. Точно такой же. Только дата подписания договора — 9 июня 2020года (к слову, через четыре месяца после обращения в арбитражный суд Крыма). А еще в этом договоре было указано, что с оплатой договора можно не торопиться и рассчитаться в декабре этого года.

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Судье арбитражного суда Крыма Владимиру Гайворонскому, похоже, поднадоело, как истец пытается водить его за нос, забрасывая суд новыми документами и новыми ходатайствами. И 1 октября перешел к исследованию документов и прениям. А после полуторачасового перерыва огласил резулятивную часть судебного решения — в иске отказать полностью.

Справедливость вроде бы восторжествовала, но, что называется, остался осадок. Дело в том, что контролируемое живущим в Австрии гражданином Украины Дмитрием Мурахвером ООО «Инвест-Фактор» подготовило и подало в арбитражные суды Крыма и Севастополя иски еще к нескольким российским предприятиям. Также о взыскании многомиллионных сумм. По всей видимости, с такими же «подтверждающими» документами.

Судебные процессы в арбитражных судах принято считать спорами хозяйствующих субъектов. Но когда одна из сторон действительно ведет финансово-хозяйственную деятельность с многомиллионными оборотами, а у второй не удается обнаружить никаких ее признаков, ситуация выглядит уже откровенным злоупотреблением правом. Или, говоря современным языком, — троллингом. Но чтобы отбиться от этого троллинга, ответчики вынуждены прикладывать колоссальные усилия, готовить отзывы, истребовать из архивов документы, отвлекать от текущей работы юристов. А истец практически ничем не рискует. Ему даже не предъявишь иск о компенсации судебных расходов. Подать такой иск, конечно, можно. Но что можно взыскать с фирмы с минимальным уставным капиталом в 10 000 рублей?

Ирек Муртазин

спецкор