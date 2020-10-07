Сливочная помадка «Радужный Володя» выиграла гран-при кондитерского фестиваля в Амстердаме

07.10.2020, 16:22, Разное

Сливочная помадка «Радужный Володя» концерна «Бабаевский» стала обладателем гран-при всемирного кондитерского фестиваля «Алхимар Алхулув», проходившего в Амстердаме в середине ноября этого года при поддержке Ирана.

В финале после голосования жюри и подсчета баллов стало ясно, что скромная конфета из России обошла всех фаворитов конкурса – канадскую карамель из кленового сиропа «Пестрые носки», белый шоколад со шнапсом «Гдрочка» из Германии и гонконгский медовый торт «Винни» из Китая.

Прошлогодний победитель конкурса голландский кекс «Торчащий Виллем» с каннабисом и иранский орехово-маковый десерт «Соломка аятоллы», занявшей второе место, не принимали участия в конкурсе.

– Весь секрет заключается в том, что при приготовлении вместо тростникового сырья, традиционного для стран Запада, мы использовали нашу отечественную — белгородскую сахарную свеклу, вологодское парное молочко, сгущенное васильеостровским методом, и вытяжки из желтка уникальных яичек череповецких петушков. Конкурсная партия сладостей прошла освящение в Тверской епархии. Перед отправкой отслужили молебен в Храме Христа Спасителя. Блаженство от вкуса сравнимо с чувством глубокой духовности и гордости, которые вы можете ощутить, стоя на вершине горы Ай-Петри в российском Крыму, — заявил Георгий Сергеев, главный технолог концерна.

Конфеты были признаны лучшими по составу, консистенции и вкусу за последние пять лет. Их планируется поставлять на экспорт в более чем 250 стран мира. Первая партия была целиком выкуплена Правительством США. Её планируется использовать в качестве рождественских подарков для администрации Дональда Трампа и представителей республиканцев в Конгрессе.

Следующий всемирный кондитерский фестиваль «Алхимар Алхулув» пройдет в Санкт-Петербурге при поддержке Германии, чей белый шоколад со шнапсом «Гдрочка» занял почетное второе место.