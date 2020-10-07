Мнение: Полгода колонии за побег из ковидной больницы

07.10.2020, 16:15, Разное

Прокуроры на Ямале более жесткие, чем я мог бы себе представить. Жителя Лабытнанги, сбежавшего из больницы с подтвержденным диагнозом COVID-19, отправили на полгода в колонию. Не хочешь в больничке поваляться – пи*дуй за решетку. Суровые меры воспитания социальной ответственности.

По словам обвинения, больной знал о своем диагнозе, но все равно свалил из инфекционного стационара, причем вышел он не совсем традиционным способом – через окно второго этажа. И даже, говорят, посмел покинуть мед.учреждение без маски и перчаток. (представляю, как мужик такой, старательно натягивает перчатки и маску и со спокойной душой, зная, что принял все возможные меры безопасности, вылезает из окна и идет по своим делам)

В общем, наш ковид-пациент оказался безответственным эгоистом. И потому суд признал его виновным по части 1 статьи 236 УК РФ и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Носите маски, пацаны!

Интересно, неужели никто больше не сбегал из больницы с диагнозом “корона”, или просто этот чувак такой “везучий”? Помните, как в самом начале пандемии бабу, прилетевшую из Китая, закрыли на карантин в больнице, и какую истерию она устроила в соцсетях? В итоге вскрыла дверь своей палаты и сбежала. Почему её на год, например, не закрыли?