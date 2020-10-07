 

Кушнирук: Повышение тарифов на передачу электроэнергии в условиях экономического кризиса – это политическое самоубийство

07.10.2020, 16:10, Новости дня

Если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысит тариф на передачу электроэнергии, это приведет к росту расходов бизнеса в Украине на сумму около 36 млрд грн, и из-за таких убытков малые и средние предприятия будут вынуждены закрыться. Об этом пишет в блоге под заголовком “Повышение тарифов на передачу электроэнергии в условиях экономического кризиса – это политическое самоубийство” на сайте LIGA.net экономист Борис Кушнирук.

“Значительная часть предприятий не сможет работать при таком тарифе – критическим является поднятие даже на 1 грн. Разумеется, будет расти опасность массового вывода капитала из Украины и закрытия предприятий. Повышение тарифа неизбежно приведет к росту себестоимости продукции предприятий, использующих электроэнергию в процессе производства – это металлургия, химическая, пищевая промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. Это еще активнее будет приводить к деиндустриализации Украины”, – считает эксперт.

Он добавил, что, по оценке Европейской бизнес-ассоциации, на конец мая 2020-го треть малых и средних предпринимателей из-за кризиса потеряла от 50% до 75% доходов, 7% рассматривают вариант закрытия.

Кушнирук отметил, что не верит в желание власти совершать самоубийство, и в связи с этим перечислил ряд действий, которые должны предпринять НКРЭКУ и парламент.

“Во-первых, эти два государственных органа власти просто обязаны ограничить возможности трейдеров зарабатывать миллиарды гривен на электроэнергии, которую производит НАК “Энергоатом”, чтобы дополнительные доходы пошли государственному предприятию “Гарантированный покупатель”, основная задача которого – обеспечивать льготные тарифы для населения и финансировать государственные обязательства по “зеленым” тарифам. Во-вторых, обеспечить финансирование государственных обязательств по “зеленым” тарифам из госбюджета в 2020-м и 2021 годах. Кстати, как вариант можно погасить эти обязательства, выпустив пятилетние ОВГЗ с этой целью. Это цивилизованный путь решения проблемы, он не приведет к увеличению дефицита госбюджета. Вполне приемлемый опыт использования такого инструмента в Украине уже есть”, – отметил он.

НЭК “Укрэнерго” предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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