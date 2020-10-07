Главный санврач Ляшко считает, что в Украине не вторая волна коронавируса, а “постепенный рост”

07.10.2020, 16:10, Новости дня

В Украине не наблюдается четкой второй волны коронавируса, как это было в других европейских странах, заявил в комментарии “РБК-Украина” главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Что такое волна коронавируса? Это когда есть пиковая нагрузка – до 10 тыс. и более, затем количество падает до единичных случаев, а затем вновь выходит на десятки тысяч в день. Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте – апреле (фиксировали по 8–9 тыс. случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12–13 тыс. новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется”, – сказал он.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране идет вторая волна коронавируса (тогда за сутки подтвердили более 3 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19).

С 29 сентября в стране ежедневно (за исключением 5 октября) фиксируют более 4 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно. За прошлые сутки болезнь подтвердили у 4753 человек. Жертвами болезни стали уже 4597 украинцев, в том числе 77 – за последние сутки. Продолжают болеть 128 770 пациентов, выздоровели 105 970.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.