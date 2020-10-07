Дегтярев опроверг слухи об объединении поликлиник в Хабаровском крае

07.10.2020, 16:08, Новости дня

Об объединении поликлиник в ходе реализации реформы здравоохранения в Хабаровском крае речи не идет, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

По мнению Михаила Дегтярева, пока ни о каком объединении медучреждений и тем более сокращении медицинских работников речи не идет, передает «Комсомольская правда».

Как отметил врио, сейчас главная задача разобраться с системой, которая сложилась в Хабаровском крае за долгие годы.

«Мы хотим знать, где какие финансы расходуются не эффективно, где какие закупки проводились с превышением цен. Мы хотим знать, кто за что отвечает и отвечал, где какие кланы – есть и такие вещи», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио привел пример про одного доктора из отдаленного района Хабаровского края, который один зарабатывал до 800 тыс. рублей в месяц, а потом начал настоящую войну с главным врачом который захотел привлечь в больницу и других сотрудников, тем самым покусившись на его заработок.

«Он действительно доктор от бога, я не против чтобы врачи много зарабатывали, но всему есть предел. Он развязал войну с одним из главных врачей, который все это дело раскопал, поставил на вид и сказал: «Ну слушай, так не годится. Поэтому сюда врачи и не едут, потому что ты тут один за всех вот с такой вот зарплатой». Ну и начались фактически боевые действия. То есть шантаж, население начали там поднимать и так далее. Так не пойдет», – приводит слова главы региона издание.

По словам Михаила Дегтярева, сейчас ситуация в лечебных учреждениях региона тщательно изучается, а меры будут принимать потом.

«Евгений Леонидович (Евгений Никонов, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края) должен полностью все это дело диагностировать и потом принимать какие-то решения. Ни о каком объединении речи не идет и не шло. Он просто проверяет, смотрит», – объяснил врио губернатора.

Напомним, о реформе, которую планируют провести в системе здравоохранения, стало известно в начале октября. Тогда Евгений Никонов заявил, что основная цель изменений – сократить раздутый штат управленцев в медучреждениях. Отметил, что зарплаты у административно-управленческого персонала в некоторых случаях выше зарплат медиков. И это при том, что врачей и медперсонала в наших больницах, поликлиниках и ФАПах не хватает.

Одним из путей сокращения административного персонала исполняющий обязанности министра назвал объединение некоторых медучреждений. Он так же подчеркнул, что решение пока не принято – просто рассматривается такой вариант.