 

ФСБ задержала готовившего теракт против судей в Ставропольском крае

07.10.2020, 16:08, Новости дня

На Ставрополье задержали подозреваемого в подготовке теракта в отношении представителей судебной власти на территории региона, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», – сообщили ТАСС в ФСБ.

В сентябре в Красноярском крае подросток планировал устроить теракт в школе, его задержала ФСБ. 15-летний подозреваемый признал вину и раскаялся.

До этого ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов РФ – задержана группа лиц, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и некоторых других людных местах. Один из молодых людей, задержанных за подготовку массовых убийств, планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября.



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