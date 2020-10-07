«Россия никому ничего не должна»

07.10.2020, 16:05, Разное

Постпред РФ прокомментировал выводы ОЗХО об отравлении Навального.

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия назвал выводы экспертов ОЗХО об отравлении политика Алексея Навального политически ангажированными и подчеркнул, что РФ в этой ситуации не будет оправдываться. Об этом, как передает ТАСС, Александр Шульгин пояснил на 95-й сессии исполнительного совета организации.

«Несмотря на все сомнительного рода призывы к нам <…> провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и так далее,

заявляем, что РФ никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в "отравлении" Навального.

Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — пояснил дипломат. По словам Шульгина, РФ будет считать происходящее вокруг Алексея Навального

«разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией»,

пока ей не предоставят доказательства наличия в анализах Навального боевого отравляющего вещества. Постпред утверждает, что страна в полной мере выполняет свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и все включенный в список вещества на своей территории уничтожила.

Накануне Организация по запрещению химического оружия подтвердила отравление Навального. Согласно заявлению технического секретариата организации, вещество, обнаруженное в крови и моче Навального, имеет сходные структурные характеристики с боевыми отравляющими веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления Скрипалей «Новичком» в 2018 году. При этом яд, найденный в организме политика, в перечне запрещенных не значится.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва, вскоре он впал в кому. Его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию. Ранее правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».