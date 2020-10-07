В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов
 

В Ярославской области началась рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов

07.10.2020, 16:05, Объявления
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В Ярославской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц за 2019 год.

Для пользователей сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» («Личный кабинет») налоговое уведомление размещается в сервисе и не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя «Личного кабинета» уведомления о необходимости получения документов на бумаге.

Собственникам имущества, которым налоговые уведомления направляются заказными письмами на бумажном носителе, необходимо своевременно получить их в отделениях связи по месту жительства. Важно знать, что в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации в случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области рекомендует гражданам, получившим налоговые уведомления, оплатить налоги, не откладывая на последний день срока уплаты. Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года.



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