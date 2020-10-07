Археологи доказали историческую точность и правдивость Библии

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07.10.2020, 15:53, Разное

Американские археологи изучили вопрос соответствия изложенных в Библии сведений с историческими событиями, известными сейчас научному миру. Команда профессора Тома Мейера доказала историческую точность и правдивость главной книги христианского мира.
Исследователи проанализировали данные, освещенные в Ветхом и Новом Заветах Священного писания. В них содержатся сведения о тринадцатом царе Иудеи, Езекии, происходящего от рода Давида. Его правление отметилось укреплением власти Иерусалима и твердой приверженностью единобожию. Несмотря на обилие упоминаний об этом царе в разных книгах библии, некоторые историки сомневались в реальности существования в древние времена указанного царя, считая его вымышленным персонажем.

Открытие, сделанное группой ученых из США сейчас, опровергает все доводы скептиков, сомневающихся в правдивости Библии и точности описанных в ней событий. Новые данные были получены археологами во время раскопок на территории израильского города Офеля. Среди артефактов VIII века до нашей эры была обнаружена печать древнего монарха Израиля. О ее принадлежности свидетельствует выбитое имя Езекии и его царский орнамент. По мнению специалистов, находка использовалась правителем для заверения своих официальных указов и подобных документов.

Сам предмет имеет круглую форму и в диаметре превышает один сантиметр. Обычно в повседневной жизни цари Иудеи носили подобные печати на шее в виде амулета или как браслеты на руках, также встречаются аналогичные артефакты в перстнях. Стоит отметить, что похожие предметы ранее уже были найдены и появлялись на «черном» рынке, однако в их подлинности официальная наука сомневалась. Сделанное американскими археологами открытие, как пишет «Глобалмск», доказывает историческую точность и правдивость повествования Библии.



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