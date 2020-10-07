Юрий Лоза раскритиковал юмористов за пошлость: «Становится страшно»

07.10.2020, 15:53, Разное

Юрий Лоза неоднократно делал неоднозначные заявления относительно тех или иных событий. В этот раз он раскритиковал отечественных юмористов, от пошлости которых с его слов, «становится страшно за детей».

Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Юрий Лоза ведет профили в различных соцсетях, размещая в них свои публикации о своей жизни и творчестве, а также высказываясь о тех или иных событиях в стране и за рубежом. В обнародованном в Facebook-аккаунте посте певец возмущается обилием пошлости и грязи в выступлениях отечественных комиков.

Такая точка зрения у артиста сложилась после просмотра ряда юмористических передач. В них, как оказалось, обнаружилось множество неприличных шуток и даже мата. При этом особенно возмутило музыканта то, что современный зритель уже привык к подобному уровню и не возмущается нецензурной брани со сцены. Как отмечает Юрий Лоза, ему стало «страшно за детей», которые имеют свободный доступ к подобным развлечениям.

Следующее поколение, уверен исполнитель легендарного шлягера «Плот», не будет уважать родителей, которые хохотали над низкопробными шутками. Любые попытки научить чему-то хорошему, воспитать умение различать добро и зло, натолкнутся на неприятие. Подобное заявление певца, как сообщают «Народные Новости России», вызвало ажиотаж у комментаторов, взявшихся дискутировать о роли юмора и культуры в развитии общества.