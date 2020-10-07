 

Юрий Лоза раскритиковал юмористов за пошлость: «Становится страшно»

07.10.2020, 15:53, Разное

Юрий Лоза неоднократно делал неоднозначные заявления относительно тех или иных событий. В этот раз он раскритиковал отечественных юмористов, от пошлости которых с его слов, «становится страшно за детей».
Как и многие звезды российского шоу-бизнеса, Юрий Лоза ведет профили в различных соцсетях, размещая в них свои публикации о своей жизни и творчестве, а также высказываясь о тех или иных событиях в стране и за рубежом. В обнародованном в Facebook-аккаунте посте певец возмущается обилием пошлости и грязи в выступлениях отечественных комиков.

Такая точка зрения у артиста сложилась после просмотра ряда юмористических передач. В них, как оказалось, обнаружилось множество неприличных шуток и даже мата. При этом особенно возмутило музыканта то, что современный зритель уже привык к подобному уровню и не возмущается нецензурной брани со сцены. Как отмечает Юрий Лоза, ему стало «страшно за детей», которые имеют свободный доступ к подобным развлечениям.

Следующее поколение, уверен исполнитель легендарного шлягера «Плот», не будет уважать родителей, которые хохотали над низкопробными шутками. Любые попытки научить чему-то хорошему, воспитать умение различать добро и зло, натолкнутся на неприятие. Подобное заявление певца, как сообщают «Народные Новости России», вызвало ажиотаж у комментаторов, взявшихся дискутировать о роли юмора и культуры в развитии общества.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Эксперт рассказала, что несет человечеству лунное затмение

05.09 / “Сдает свою страну и уходит”: Лукашенко и Белоруссии предрекли печальный конец

03.09 / Мнение: Сталин в Братушанах

05.10 / Нобелевскую премию по медицине 2020 получили открыватели вируса гепатита C

16.08 / Мнение: Прививка патриотизма

17.08 / В Иркутске соберутся ведущие специалисты по инновационной экономике

30.06 / Мнение: По Крымскому мосту пошли грузовые поезда

06.08 / Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе

09.09 / Зак Эфрон переехал в Австралию и встретил там новую любовь

07.07 / Мнение: Отелло из Росгвардии…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска