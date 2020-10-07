Еще один советник Трампа, Стивен Миллер, заразился коронавирусом

07.10.2020, 15:50, Новости дня

Старший политический советник президента Дональда Трампа Стивен Миллер заразился коронавирусом – его тест оказался положительным, сообщили два высокопоставленных представителя администрации.

Миллер стал еще одним человеком из окружения Трампа, который заболел COVID-19.

Ранее в числе инфицированных оказались старший советник Хоуп Хикс, руководитель предвыборного штаба Трампа Билл Степин, бывший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.