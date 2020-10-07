 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Зеленским

07.10.2020, 15:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в ходе официального визита в Великобританию провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.

По данным агентства PA, прием стал первым мероприятием с участием королевской семьи в Букингемском дворце во время пандемии коронавируса, передает ТАСС. 

Отмечается, что принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II.

В среду Зеленский прибыл с официальным двухдневным визитом в Лондон. Он должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и британскими инвесторами. 

Ожидается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Ранее президент Украины заявил, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. 



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