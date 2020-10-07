 

Участие Медведевой в этапе Кубка РФ оказалось под вопросом

07.10.2020, 15:48, Новости дня

Двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию Евгению Медведеву беспокоят проблемы со спиной, из-за чего ее участие во втором в сезоне этапе Кубка РФ сейчас под вопросом.

«Медведеву беспокоит спина, в настоящее время неизвестно, выступит ли она в Москве», – передает источник ТАСС.

Ранее стало известно, что Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада). За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата РФ Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде.

На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.



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