Путин отмечает день рождения: Лукашенко направил трогательное поздравление

07.10.2020, 15:43, Разное

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Владимира Путина “надежным другом”. Батька заявил, что высокого ценит российского коллегу.

Лукашенко подчеркнул заслуги Путина в деле интеграции двух стран. Это соответствует намерениям братских народов построить достойное будущее, добавил белорусский лидер.

Отношения между Москвой и Минском Лукашенко назвал стратегическими. В их основе лежат традиции многолетней дружбы и взаимной поддержки, подчеркнул белорусский лидер.

С теплыми словами в адрес президента России обратились и лидеры Молдавии и Туркменистана Игорь Додон и Гурбангулы Бердымухамедов. Они выразили надежду на укрепление отношений с Москвой.

Первую половину дня Владимир Путин посвятит работе. У президента запланировано более десяти телефонных разговоров. Остаток дня глава государства проведет в кругу родных и близких.

Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, а спустя 10 лет стал выпускником Краснознаменного института КГБ имени Андропова.

В 90-е годы был советником мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В команде градоначальника Владимир Путин отвечал за внешние связи мэрии.

В августе 1996 года Путин переехал в Москву и перешел на работу в Управление делами президента. Спустя два года возглавил ФСБ. 16 августа 1999 года стал председателем правительства.

Первый раз на президентский пост Владимир Путин избрался 26 марта 2000 года. Он получил почти 53% голосов. В дальнейшем он переизбирался три раза – в 2004, 2012 и 2018 годах.