 

В РФ началось производство седанов Hyundai Sonata по полному циклу

07.10.2020, 15:35, Новости дня

Новый южнокорейский седан Hyundai Sonata для рынка РФ выпускают на отечественном заводе «Автотор» в Калининграде.

Вместе с тем если раньше здесь осуществляли сборку крупных узлов, то теперь предприятие перешло на производство по полному циклу. Таким образом, местные специалисты также приступают к этапу сварки кузова автомобиля. Уже с версии Comfort применят подогрев лобового стекла и электрический стояночный тормоз. В более дорогом оснащении предусмотрели виртуальную панель приборов.

Среди новшеств в седане Hyundai Sonata называют продвинутую систему безопасности Safety Sense, в которой предусмотрена система контроля встречного потока, а также обнаружения пассажиров и багажа. Под капотом модели установлен 2,5-литровый агрегат на 180 л.с.



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