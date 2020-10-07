В РФ началось производство седанов Hyundai Sonata по полному циклу

07.10.2020, 15:35, Новости дня

Новый южнокорейский седан Hyundai Sonata для рынка РФ выпускают на отечественном заводе «Автотор» в Калининграде.

Вместе с тем если раньше здесь осуществляли сборку крупных узлов, то теперь предприятие перешло на производство по полному циклу. Таким образом, местные специалисты также приступают к этапу сварки кузова автомобиля. Уже с версии Comfort применят подогрев лобового стекла и электрический стояночный тормоз. В более дорогом оснащении предусмотрели виртуальную панель приборов.

Среди новшеств в седане Hyundai Sonata называют продвинутую систему безопасности Safety Sense, в которой предусмотрена система контроля встречного потока, а также обнаружения пассажиров и багажа. Под капотом модели установлен 2,5-литровый агрегат на 180 л.с.