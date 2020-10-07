Новый кроссовер Opel доберется до РФ в 2021 году

07.10.2020, 15:35, Новости дня

Немецкая компания Opel официально продемонстрировала обновленный кроссовер Opel Crossland X.

Автомобиль поступит в продажу без привычной приставки «Х». Новинка отличается решеткой радиатора, светодиодными противотуманками, а также модернизированными задними фонарями. Также указано, что в данной модели предусмотрели улучшенные амортизаторы и подвеску.

В салоне радикальных отличий не произошло, тогда как модель имеет более удобный переключатель привода, а также ряд других новшеств. Из технических характеристик кроссовера указывается, что под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 83 л.с. В продажу поступит и дизельная модификация с 1,5-литровым агрегатом с мощностью до 120 л.с. Старт продаж состоится уже в начале следующего года.