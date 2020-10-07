 

Новый BMW с передним приводом получил 265-сильный мотор

07.10.2020, 15:35, Новости дня

Немецкий бренд BMW рассекретил новую модель хетчбэка BMW 128ti, который представляет собой «заряженную» версию с передним приводом.

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый турбированный агрегат на 265 л.с. мощности, а также восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. При таких параметрах разгон до 100 км в час составляет 6,1 секунд, а предельная скорость хетчбэка достигает 250 км в час. Автомобиль отличается более заниженным клиренсом, спортивной подвеской, а также улучшенными стабилизаторами устройствами.

Существенная модернизация выполнена также в отношении тормозной системы. В свою очередь, уже в ноябре планируется начать прием заказов на покупку нового «заряженного» хетчбэка BMW 128ti.



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