Орландо Блум дал первое интервью о новорожденной дочери и раскрыл свой необычный отцовский талант

07.10.2020, 15:31, Разное

В последних числах августа на свет появилась Дейзи Дав Блум – дочь звезды “Властелина колец” и “Пиратов Карибского моря” Орландо Блума и певицы Кэти Перри. А сегодня Орландо стал гостем нового выпуска шоу Эллен Дедженерес и впервые рассказал о малышке – на кого она больше похожа, чем она их с Кэти радует, а также о сыне Флинне и о своем скрытом отцовском таланте. Публикуем самые примечательные цитаты.

О том, на кого Дейзи похожа (Эллен отметила, что глаза девочки очень похожи на мамины):

Когда она только появилась на свет, я подумал: “О, это же моя мини-версия”. Затем, к счастью, ее глазки стали такого же голубого цвета, как у Кэти, и это просто идеально! Кроме того, она напоминала мне и мою маму. Потом я немного запутался, так как сейчас Кэти кормит мою мини-версию, затем копию моей мамы, на кого же Дейзи будет похожа еще через некоторое время?

Кэти Перри и Орландо Блум

О своем скрытом отцовском таланте:

Когда Кэти была беременна, я напевал малышу буддийскую мантру, которую использую с 16 лет. И теперь, когда я захожу в комнату и Дейзи слышит мой голос, она немного успокаивается. И когда я ношу ее на ручках, я напеваю ей на ухо, и ей это очень нравится, она даже по-своему отвечает мне, очень мило. Кэти смотрит на меня с недоумением, я эдакий “детский шептун”. И определенно набираю очки как лучший папочка.

О том, чем их радует Дейзи:

Она спит всю ночь. Это всегда приключение, когда маленький человек приходит в этот мир. Теперь она спит с 21 до 6, и это просто невероятно! Это настоящее благословение!

Дейзи Дав Блум с родителями

О сыне Флинне от модели Миранды Керр:

У него впервые появилась сестра. Но он уже хорошо нянчится с младенцами. Его мама родила ему двоих братьев, так что он лучший, прекрасный старший брат.

Орландо с сыном Флинном, 2014 год

О том, что у пары родится именно девочка, стало известно в апреле этого года. Вскоре после объявления беременности Кэти выступила с мини-концертом на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women’s. По окончании выступления она поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила, что ждет дочь.

Я взволнован и очень рад. Наступает волшебное время прибытия маленького ангела на эту планету – именно так я могу описать будущее событие. Жду не дождусь бессонных ночей, чтобы вставать покормить малышку с бутылочкой. Конечно же, я имею в виду сцеженное молоко, потому что наверняка мы будем кормить ее грудным молоком. Но бутылочки точно будут,- рассказал о будущей дочери Орландо в интервью Good Morning America, отметив, что отцовство не кажется ему чем-то пугающим:

Я с нетерпением жду именно этих моментов, потому что очень люблю их: когда кругом ночь, все спят, и бодрствуешь только ты и засыпающий ребенок. Знаете, это такие тихие фрагменты жизни, когда ты со своей семьей и малышом, здесь и сейчас, смотришь, чем можешь помочь, и стараешься позаботиться об этом маленьком человечке.

О воспитании детей Блум знает не понаслышке: актер растит 8-летнего сына Флинна от отношений со своей бывшей супругой, моделью Мирандой Керр. Роман же с Кэти Перри начался уже после развода Орландо и Миранды. О том, что между Блумом и Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться этой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.