Может стать еще хуже: инфекционист о ситуации с коронавирусом в России

07.10.2020, 15:23, Разное

Российский вирусолог Елена Малинникова считает, что говорить о достижении плато или прохождения пика по коронавирусу COVID-19 в стране пока рано. Но это не добавляет ситуации драматизма.

По мнению Малинниковой, эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем, в больницах хватает мест для зараженных инфекцией. Однако положение дел могут ухудшить сезонные вспышки респираторных заболеваний, таких как простуда и грипп, сообщает RT.