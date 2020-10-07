Скандалы: Андрей Вовченко успел добежать до канадской границы

07.10.2020, 15:20, Разное

Возбуждено дело о фиктивных сделках с недвижимостью совладельца Судостроительного банка

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция объявила в розыск совладельца лопнувшего Судостроительного банка (СБ-банк) Андрея Вовченко. Экс-банкир, который проживает в Канаде, обвиняется в проведении фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Нанесенный господином Вовченко ущерб оценивается почти в 6 млрд руб.

Уголовное дело в отношении бывшего акционера СБ-банка Андрея Вовченко (владел 13% акций) возбудило следственное управление УМВД по Западному округу Москвы. Оно же и объявило экс-банкира в федеральный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным “Ъ”, вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте господина Вовченко, а уже за этим последует объявление его и в международный розыск. Дело в том, что еще в 2015 году 64-летний экс-банкир вместе с семьей уехал в Канаду.

Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб.

Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.

Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо. Фирма должна была рассчитаться ценными бумагами, которых у нее на самом деле не было.

Аналогичная участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», который, по данным оперативников, сейчас принадлежит россиянину, имеющему обширные связи в российских банковских кругах. По той же схеме из собственности кредитного учреждения выбыли 14 нежилых помещений площадью почти 5 тыс. кв. м в Москве, Московской и Ростовской областях, а также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, которыми кредитное учреждение владело все через тот же ПИФ «Март Риэлти».

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, помимо ООО «Аквенга» обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена еще двум фиктивным фирмам — ООО «Факторстудио» и ООО «Сайгон». Обе компании оказались зарегистрированы на подставных лиц и обладали лишь низколиквидными активами. В ходе проверки оперативники выяснили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Впрочем, как оказалось, ВПБ этим ООО свои ценные бумаги вообще не выдавал.

После проведенных в рамках расследования обысков в распоряжении следствия оказались документы, из которых следовало, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров СБ-банка Андрей Вовченко.

Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. По предварительным данным, из-за его махинаций банк лишился более 6 млрд руб. Сейчас следствие пытается установить сообщников экс-банкира, а также какие именно дивиденды от этих сделок получил сам господин Вовченко. Конечным же выгодоприобретателем от многомиллиардных хищений, как предполагает следствие, вероятнее всего, являлся бывший председатель совета директоров СБ-банка Леонид Тюхтяев. Впрочем, он фигурантом уголовного дела до сих пор не является. Объясняется это тем, что документально подтвердить его причастность к махинациям пока не удалось. Как говорят бывшие коллеги экс-банкира, тот был очень осторожным человеком и ни одной его подписи на имеющихся у следствия документах нет, как нет пока и желающих дать в отношении него показания. Более того, сам господин Тюхтяев уже давно проживает в США.

Отметим, что в сентябре 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АСВ взыскал с восьми бывших контролирующих лиц СБ-банка более 27,3 млрд руб. в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности. Помимо господина Тюхтяева есть в этом списке и Андрей Вовченко.

На днях по ходатайству следствия Никулинский райсуд Москвы в рамах расследования уголовного дела наложил арест на ТРЦ «Азовский», стоимость которого составляет около 2 млрд руб. Есть вероятность, что удастся сохранить и другую собственность СБ-банка. В частности, представитель конкурсного управляющего успел вернуть в конкурсную массу ПИФ «Март Риэлти», а значит, и все 14 зданий (оцениваются примерно в 3,5 млрд руб.), которые, правда, формально сейчас принадлежат ООО «Аквенга».

Олег Рубникович