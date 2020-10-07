Скандалы: Прокуроры оценят взятку Сергея Махлая

07.10.2020, 15:20, Разное

По версии следствия, подкупить правосудие собирались банкир Александр Попов и владелец «Тольяттиазота»

Следственный комитет закончил уголовное дело о попытке подкупа судьи Верховного суда (ВС). За $2 млн, как рассчитывал, по версии следствия, бенефициарный владелец и руководитель ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Сергей Махлай, ВС должен был решить налоговый спор на 1 млрд руб. в пользу его компании. Поскольку господин Махлай находится в розыске, под суд должен пойти бывший председатель правления АО «Тольяттихимбанк» Александр Попов. Финансист является также фигурантом уголовного дела о преступном сообществе, расследование которого продолжается.

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР, завершив расследование, направило в Генпрокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело в отношении бывшего председателя правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попова. Финансист обвиняется в покушении на дачу взятки в размере не менее $2 млн (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В 2012 году сотрудники межрегиональной инспекции №3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что ТоАЗ занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации в 2010 году аммиака. В результате налоговики доначислили налог на прибыль ТоАЗа за 2010 год более чем на 160 млн руб. Юристы предприятия обжаловали это решение в арбитраже, но дело проиграли. Последней возможностью отменить уже вступившее в силу решение арбитража была подача кассационной жалобы в Верховный суд.

Добиться нужного решения Сергей Махлай, по версии СКР, решил с помощью банкира Попова и начальника службы безопасности ТоАЗа Олега Антошина, которым было поручено подыскать посредника и через него дать взятку судье ВС.

А пока продолжался поиск, деньги на взятку положили в арендованную в Тольяттихимбанке ячейку. Довести до конца свой преступный умысел злоумышленники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам: ВС отказался передать кассационную жалобу на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам.

Представители защиты господина Попова подтвердили “Ъ” окончание расследования, отметив, что с лета знакомились с его материалами. По словам адвокатов, финансист вину не признает, полагая, что не было события преступления, потому что не установлен судья Верховного суда, которому якобы предназначалось незаконное вознаграждение.

О попытке подкупить Верховный суд сотрудники СКР и ФСБ узнали, расследуя еще одно уголовное дело в отношении Сергея Махлая, его отца Владимира и банкира Попова. По версии следствия, они организовали оргпреступное сообщество (ст. 210 УК РФ) для вывода активов ТоАЗа на другие предприятия. По версии следствия, при соучастии банкира могло быть похищено имущество, оцениваемое почти в 90 млрд руб. Расследование этого дела, по данным “Ъ”, еще продолжается. А уголовное преследование Олега Антошина было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Судя по всему, о ячейке с предполагаемой взяткой следствие узнало именно от него. При этом и господин Антошин без своего приговора не остался: в феврале этого года ему в особом порядке вместе с другими фигурантами назначили три с половиной года за незаконный оборот оружия и взрывчатки (ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК), которые были подброшены на территорию предприятия для дискредитации его руководства.

Сергей и Владимир Махлаи находятся в розыске — в рамках заочно рассмотренного Комсомольским райсудом Тольятти уголовного дела (возбуждено по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК «Уралхим»») их признали виновными в хищении продукции ТоАЗа на сумму 85 млрд руб., назначив по девять лет.

Николай Сергеев, Владислав Трифонов