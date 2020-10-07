 

Елена Малышева рассказала, как лечить коронавирус дома

07.10.2020, 15:17, Разное

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева рассказала, как лечить коронавирус в домашних условиях. Также медик проинформировала, за какими показателями нужно наблюдать.
По словам Малышевой, нужно пить достаточное количество воды, принимать витамин D и парацетамол, если поднимется температура. Также врач отметила, что именно коронавирус повышает риск такого заболевания, как тромбоза, поэтому тем людям, которые находятся в зоне риска, лучше всего сходить на консультацию к специалисту. Самостоятельно принимать лекарства или антибиотики категорически запрещено, в первую очередь нужно обратиться к врачу.

Также Малышева назвала грипп, аллергию и коронавирус болезнями-близнецами. Она подчеркнула, что при всех этих недугах возможны кашель и потеря обоняния.



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