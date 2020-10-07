 

В администрации Великих Лук назвали причину массового обморока школьников

07.10.2020, 15:08, Новости дня

Причиной падения в обморок учеников на линейке в школе в Великих Луках могло стать стечение обстоятельств, полагает глава управления образования города Татьяна Лозницкая.

«По моему мнению, это стечение обстоятельств, которые повлекли за собой такие последствия. В любом случае, когда ухудшилось состояние детей, им была сразу оказана необходимая профессиональная помощь», – говорится в заявлении Лозницкой, опубликованной в паблике администрации города во «ВКонтакте».

У госпитализированных учеников есть свои собственные особенности, возрастные, физиологические, у некоторых есть сопутствующие заболевания.

«Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: «тебе не плохо?», а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии», – отметила Лозницкая.

Во вторник медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. К проверке инцидента приступила прокуратура. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов, удалось исключить наркотическое отравление.

Директор школы в Великих Луках Наталья Демиховская, комментируя инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки, заявила, что школьники якобы не падали в обморок.



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