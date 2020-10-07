Алиев сказал, кто может помочь урегулировать ситуацию в Карабахе

07.10.2020, 15:08, Новости дня

Россия и Турция могут оказать реальное позитивное воздействие для снижения эскалации вокруг Нагорного Карабаха после окончания активных боевых действий, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Безусловно, Турция как великая страна, как наш сосед, сосед на Южном Кавказе имеет полное право принять участие в посреднической миссии, которая будет осуществлена по окончании активных боевых действий», – сказал Алиев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Он отметил, что нынешняя посредническая миссия на протяжении 28 лет не привела ни к каким результатам, «а привела к бездействию», поэтому Азербайджану нужно исходить из прагматического подхода.

«Кто может реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации, для установления прочного мира, для развития сотрудничества. И, конечно, в первую очередь, я считаю, это Турция и Россия», – отметил Алиев.

Также он добавил, что после урегулирования конфликта азербайджанцы должны вернуться в места своего проживания в Нагорном Карабахе. По его словам, в Мадридских принципах четко написано, что все перемещенные лица имеют право вернуться в места своего проживания.

При этом он добавил, что армянское и азербайджанское население должно жить вместе.

«После урегулирования конфликта, после того как будет положен конец оккупации, армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет», – сказал Алиев.

Ранее Алиев заявлял, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта. Он также говорил, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.