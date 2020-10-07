Мнение: О наемниках в Карабахе

07.10.2020, 14:55, Разное

Международные СМИ и сирийские местные источники гудят сообщениями о сирийских боевиках, переброшенных в Азербайджан при содействии Турции. Несмотря на опровержения Анкары и Баку, некоторые источники уже сообщили о первых сирийских жертвах в ходе столкновений.

По словам Музахема аль-Салума, бывшего представителя Jaysh Maghawir Al-Thawra, сирийской повстанческой группировки, которую когда-то поддерживали США, первая группа сирийских боевиков была отправлена ​​на Кавказ за неделю до новых столкновений в Армении и Азербайджане. Салум утверждает, что бойцы вербовались через центр, созданный поддерживаемыми Турцией Бригадами Султана Мурада на севере САР.

Соответственно, группа из 150 боевиков из Файлак аш-Шам, перебралась в Турцию из Африна, а затем вылетела в Азербайджан из международного аэропорта Аданы. Бойцов доставили в тренировочные лагеря на двух островах в Каспийском море для тактической подготовки и сказали, что их работа будет заключаться в защите азербайджанских газовых объектов. Аль-Салум также заявил, что боевикам обещали около 1500$ в месяц и что большинство бойцов были выбраны из числа сирийских туркменских кандидатов из-за языкового барьера. Бригада Султана Мурата отправит в Азербайджан около 2000 бойцов в ближайшие пару недель.

Также поступила информация о том, что десятки сирийских боевиков перешли в Турцию из северной САР в середине сентября, информация была получено после разговора Элизабет Цурковой с ее родственниками и друзьями сирийских боевиков. Она добавила, что не смогла проверить сообщения об отправке боевиков в Азербайджан, поскольку после их прибытия в Турцию связь с их семьями была прервана. Она сказала, что некоторые бойцы были завербованы в военкоматах в контролируемых Турцией регионах на севере САР. ЧВК SADAT, имеющая тесные связи с правительством Турции, могла сыграть определенную роль в вербовке.

Командующий Сирийской национальной армией Зияд Хаджи Убейд, заявил: “Бойцам пришлось вступить в битву в Азербайджане, чтобы прокормить свои семьи”.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) также сообщила, что боевики из султана Мурат бригады и Эль Amshat Бригад отправились в Азербайджан через Африн. По данным SOHR, в Азербайджан, через Африн было отправлено около 320 человек.

Некоторые наблюдатели такие, как сирийский журналист Хусейн Акуш, который сообщил о первых жертвах среди наемников из САР. Он опознал погибших как Мухаммада Шаалана из Атариба и Талхи из Кафр Халаба. SOHR подтвердили эту новость.

Сирийские салафиты также отреагировали на события в Карабахе. Шейх Абу Якзан аль-Масри из Хаят Тахрир аш-Шам, сказал, что вести священную войну на земле светских шиитов против христианской армии – является большим грехом. Мобилизация сил джихада на Кавказе вызывает тревогу по нескольким причинам. Во-первых, Азербайджан – преимущественно светская шиитская страна. Салафитская джихадистская риторика против шиизма разжигает враждебные отношения между фракциями Сирийской национальной армии (СНА) и туркменскими группами которые воюют на стороне Азербайджана. На непроверенной аудиозаписи, распространенной в социальных сетях, сирийский повстанец якобы жалуется на отправку в Азербайджан, говоря что “Они наши враги больше, чем евреи и христиане. Мы не будем ни воевать, ни стоять рядом с ними” – речь идет об Азербайджанской армии. Хотя большинство боевиков, похоже, все-таки подписались в Карабах за деньги, присутствие сирийских боевиков-суннитов в преимущественно шиитском Азербайджане является весьма проблематичным фактором, в частности, для РФ поскольку Москва не должна (но будет!) бездействовать перед риском возрождения ваххабизма у границ Северного Кавказа где преимущественно проживают мусульмане сунниты. Рост ваххабизма является (?) одной из главных проблем безопасности российских силовых ведомств. Теперь, Турция, вполне может осуществить план, по созданию коридора соединяющего Южный Кавказ и Северную часть САР, что создаст свои проблемы в первую очередь Республики Дагестан, где и без того все не “слава богу”.