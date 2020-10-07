Ученые вычислили количество нормальной и темной материи во Вселенной

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07.10.2020, 14:53, Разное

Сотрудники зарубежного интернет-портала Live Science обнародовали результаты исследования, которое провели астрофизики из расположенного в США Калифорнийского университета. Учёным удалось изобрести совершенно новую методику, позволяющую проводить расчёты массы материи Вселенной.
Для этого специалисты подсчитывали количество скоплений галактик. Об этом пояснил соавтор исследования Анатолий Клыпин. Астрофизик пояснил: благодаря определению траектории движения таких скоплений, в каждом из которых может насчитываться по тысяче галактик, становится возможным вычислить плотность материи.

Как выяснили исследователи, суммарный процент плотности нормальной и тёмной материи составляет 31,5 от таковой Вселенной. Оставшееся учёные соотнесли с тёмной энергией.



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