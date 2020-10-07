Врач объяснил причину резкого похудения Бабкиной и Нетребко

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07.10.2020, 14:53, Разное

Врач Юрий Ярошенко объяснил причину резкого похудения звезд шоу-бизнеса Анны Нетребко и Надежды Бабкиной. Потеря веса произошла после перенесенного вируса.
Как известно, весь процесс борьбы организма с инфекцией является очень энергозатратным. Он связан с потреблением огромных запасов жиров, белков, а также углеводов, что, в свою очередь, может нанести непоправимый вред человеку.

По словам врача, такая стремительная потеря веса – это обычная реакция на стресс, который был вызван COVID-19. Медик также отметил: для дальнейшего нормального функционирования организма требуется длительное восстановление.



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