Врач объяснил причину резкого похудения Бабкиной и Нетребко

07.10.2020, 14:53, Разное

Врач Юрий Ярошенко объяснил причину резкого похудения звезд шоу-бизнеса Анны Нетребко и Надежды Бабкиной. Потеря веса произошла после перенесенного вируса.

Как известно, весь процесс борьбы организма с инфекцией является очень энергозатратным. Он связан с потреблением огромных запасов жиров, белков, а также углеводов, что, в свою очередь, может нанести непоправимый вред человеку.

По словам врача, такая стремительная потеря веса – это обычная реакция на стресс, который был вызван COVID-19. Медик также отметил: для дальнейшего нормального функционирования организма требуется длительное восстановление.