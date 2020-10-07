Литва заблокировала выделение Белоруссии помощи от ЕС

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07.10.2020, 14:48, Новости дня

Литовские власти заблокировали выделение финансирования Белоруссии в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству, сообщила представитель МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович.

«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», – приводит РИА «Новости» ее слова. 

Она уточнила, что один из замороженных платежей составлял около 3 млн евро.

Также Заборовска-Зданович отметила, что выплаты были прекращены после обострения ситуации в Белоруссии. Это связано с опасениями, что белорусское правительство будет использовать средства не по назначению, уточнила представитель МВД.

ЕС планировал выделить в 2020 году 18,4 млн евро на программу развития регионов на границе между Белоруссией, Литвой и Латвией, в 2021 году – 10,7 млн евро, в 2022-2024 годах – 3,5 млн евро. 

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.



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