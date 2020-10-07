Мнение: “Люди в сложной жизненной ситуации”

07.10.2020, 14:45, Разное

Курдская Rojava Network о сирийских боевиках в Азербайджане, с опорой на про-турецкие источники:

1. Прибытие на азербайджанские территории ряда лидеров поддерживаемых Турцией группировок. В число лидеров входят: Саиф Абу Бакр, лидер террористов «Дивизия Хамза» и Фахим Исса, командир «Дивизии Султана Мурада».

2. Командиры передавали приказы турецкой разведки, проверяя телефоны оперативников и не давая им общаться с агентствами или снимать видео, что является красной линией для Турции.

3. Соответственно, сотовые телефоны, принадлежащие сирийским боевикам, будут конфискованы с более тщательной проверкой при условии, что им будет разрешено носить их и общаться со своими семьями каждые два или три дня в течение ограниченного периода времени.

4. Турецкая разведка провела рейд и арестовала ряд членов "дивизии Хамза", которые делали селфи на одном из фронтов в Азербайджане, и увезла их в неизвестном направлении.

5. Турецкая разведка запросила размещение 1300 сирийских наемников, 300 из которых были переброшены в Азербайджан.

6. Стоит отметить, что большинство сирийских наемников, находящихся на азербайджанских территориях, бунтуют, чтобы вернуться в Сирию из-за серьезности боев.

7. Правозащитная организация из Африна: В призывных лагерях для Азербайджана в районе Джиндереса, оккупированной сельской местности Африна, произошел массовый побег. Десятки сирийских наемников скрылись. (Также там вчера убит турецкий офицер).

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Турки вполне логично пытались и пытаются пресечь утечку информации о действиях подконтрольных боевиков в Карабахе, но в силу того, какая именно это публика, ничего удивительного в том, что полноценная военная цензура протекает. Если присутствие своих военных еще удается скрывать (был лишь один серьезный залет – турецкие военные в Гяндже, которых спалил по глупости советник Алиева), то боевики куда как чаще нарушают информационную безопасность, выкладывая видео с фронта, которых с начала войны набралось уже 5 или 6 штук, включая демонстрацию лиц, а также видео с вывозом трупов в Турцию. Это естественно мешает Турции и Азербайджану делать вид, что этих боевиков там нет. Поэтому в последние 2-3 дня от режима отрицания, который протекает, турецкая и азербайджанская пропаганда перешла в режим "А у вас…", обвиняя Армению и Карабах в том, что за них воюют боевики Курдской Рабочей Партии и боевики YPG,

Относительно вопроса недовольства боевиков, то его как раз легко представить. С одной стороны, платят им в Азербайджане куда как больше, чем в Сирии и Ливии (где после отказа наступать на Сирт и Аль-Джуфру, зарплаты существенно упали). По сути, из тех гибридных войн которые сейчас ведет Турция, самая высокая зарплата для боевиков сейчас в Азербайджане – от 1500 долларов. Разумеется, это лишь на период интенсивных боевых действий. Когда они остановятся, никто такие деньги боевикам платить не будет – это просто способ заманить их на горячий фронт, где они выступают в роли пушечного мяса. Когда боевики понимают, что их привезли не "охранять", а идти пушечным мясом в первой линии, естественно начинается недовольство, отсюда и упоминаемые бунты и побеги, а также утечки в идлибских соц.сетях, где боевики и члены их семей горюют о погибших в Карабахе и обсуждают плюсы/минусы турецкого предложения "поехать воевать в Карабах". Не случайно, что и проповедники связанные с ХТШ еще до начала войны в Карабахе, выступали с осуждением подобных поездок за деньги, "ибо кровавый тиран Асад еще не побежден, Дамаск не взят, а воины джихада за бабло едут помирать непонятно куда и зачем". С другой стороны, материальное положение боевиков достаточно сложное, многим надо кормить семьи, а турки платят сейчас мало, а главари ХТШ и других группировок не могут предложить существенного роста благосостояния рядового боевика, за исключением совсем уж криминальных вариантов. Поэтому перед боевиками и стоит простой выбор – либо жить бедно в Идлибе, где пока интенсивность боевых действий низкая (хотя ВКС РФ и артиллерия Асада периодически обрабатывает фронт и тыловые базы), либо же поехать за хорошие деньги в Карабах, где риск погибнуть в данный момент существенно выше, чем в Идлибе. Разумеется, заставить подобных боевиков "выполнять правила", та еще задача.