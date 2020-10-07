 

Москвичка выпустила коллекцию свитеров ко дню рождения Путина

07.10.2020, 14:23, Разное

В преддверии холодов свитер в личном гардеробе особенно актуален. Теплая одежда позволит защититься от ненастья, сохранить крепкий иммунитет и не подпустить к себе вирусы.

Серия “Связанные с Путиным” объединяет в себе мемы, которые ассоциируются с президентом. На одном из свитеров изображен глава государства, скачущий на коне. Также есть свитера со знаменитым котом, которого Путин нарисовал на школьной доске, и другие.

Автор коллекции передала “привет” тем, кто видит заговор во многих современных событиях, связанных с Россией. Виктория сделала это при помощи свитеров с удлиненным рукавом и надписями “длинные руки Москвы” и “длинные руки КГБ”.

Греть не только тех, кто надевает эти свитера, но и тех, кто их видит, – таков главный мотив Виктории Кондратьевой. В наши непростые дни каждому не помешает немного тепла, уверена автор коллекции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: Пираты Желтого моря

07.09 / Смартфоны Huawei получат сразу фирменную HarmonyOS 3.0

06.10 / Мнение: Прокитайский блок за права человека

05.10 / Тайну исчезновения Верки Сердючки раскрыл рунолог Игорь Вечерский

03.07 / Ксения Собчак стала президентом России в новом проекте Максима Диденко “амроН”

11.08 / В США осудили насилие против демонстрантов в Белоруссии

22.07 / Мнение: Бабченко проговорился, назвав закачика своего «убийства»…

30.08 / «Полюби меня, Путин» – Личное мнение

25.06 / Павел Трубинер о персонаже в новом сериале “Посторонняя”: Готовясь к роли, ориентировался на друзей-бизнесменов

15.05 / Здоровье: Печень играет важную роль в развитии ожирения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска