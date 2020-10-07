Москвичка выпустила коллекцию свитеров ко дню рождения Путина

07.10.2020, 14:23, Разное

В преддверии холодов свитер в личном гардеробе особенно актуален. Теплая одежда позволит защититься от ненастья, сохранить крепкий иммунитет и не подпустить к себе вирусы.

Серия “Связанные с Путиным” объединяет в себе мемы, которые ассоциируются с президентом. На одном из свитеров изображен глава государства, скачущий на коне. Также есть свитера со знаменитым котом, которого Путин нарисовал на школьной доске, и другие.

Автор коллекции передала “привет” тем, кто видит заговор во многих современных событиях, связанных с Россией. Виктория сделала это при помощи свитеров с удлиненным рукавом и надписями “длинные руки Москвы” и “длинные руки КГБ”.

Греть не только тех, кто надевает эти свитера, но и тех, кто их видит, – таков главный мотив Виктории Кондратьевой. В наши непростые дни каждому не помешает немного тепла, уверена автор коллекции.