 

Онищенко о борьбе с коронавирусом в России: Реагируем на твердую двойку

07.10.2020, 14:23, Разное

Общее количество зараженных коронавирусом в мире превышает 36 миллионов. Лидером по числу случаев являются Соединенные Штаты. Там опасную болезнь выявили у 7,7 миллиона граждан. Далее следуют Индия и Бразилия с 6,7 миллиона и 4,9 миллиона инфицированных.

Россия занимает четвертое место по количеству больных. За весь период заразу подхватили 1,2 миллиона граждан. Выздоровели и покинули медицинские учреждения 995 тысяч человек. Жертвами коронавируса нового типа стала 21 тысяча жителей страны.

По словам экс-главы Роспотребнадзора, природа подкинула человечеству новый вирус и теперь внимательно наблюдает, как на него реагируют. Большинство государств, включая Россию, пока не добились заметных успехов в борьбе с болезнью.

“Реагируем на твердую двойку”, – подчеркнул Геннадий Онищенко.

В ходе пресс-конференции в МИА “Россия сегодня” специалист похвалил КНР, Южную Корею и Вьетнам. Доктор медицинских наук заявил, что в этих государствах власти построили адекватную работу по борьбе с COVID-19. Онищенко выразил надежду, что Россия адаптирует их опыт к своей ситуации.



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