 

Азербайджан извинился перед Ираном за случайные попадания ракет и снарядов

07.10.2020, 14:08, Новости дня

Баку принес извинения за случайное попадание снарядов по территории Ирана, сообщил замглавы полиции исламской республики Касем Резаи.

«Мы провели встречу на приграничной территории с представителями азербайджанской стороны …, и они принесли свои извинения», – сказал он, указав на «ряд снарядов и ракет, которые поразили территорию Ирана».

Резаи добавил, что «иранские пограничники в соответствии со своими полномочиями предупредили Армению и Азербайджан после случайных попаданий ракет и снарядов по территории Ирана». «Эти страны также признали свою ошибку», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

В понедельник сообщалось, что несколько снарядов, выпущенных в ходе боестолкновений в Нагорном Карабахе, упали на территории Ирана недалеко от населенного пункта Хода-Афарин. В результате был ранен шестилетний ребенок. Также был нанесен ущерб нескольким домам и сельскохозяйственным угодьям.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, политическое противостояние вокруг войны в Карабахе приняло неожиданный оборот: со словами поддержки в адрес Азербайджана выступил Иран. Прежде в Тегеране поддерживали армян и неприязненно относились к Баку. Но теперь режим аятолл мыслит себя как новая шиитская империя, что неизбежно влечет за собой борьбу за Южный Кавказ с Россией и Турцией.



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