 

Путин обсудил с Нетаньяху региональную безопасность

07.10.2020, 14:08, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным региональную безопасность, Иран, ситуацию в Сирии и борьбу с коронавирусом.

«Я говорил сейчас по телефону с президентом РФ Путиным. Мы обсудили вопросы региональной безопасности, иранскую агрессию, ситуацию в Сирии и продвижение двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом», – написал израильский премьер в Facebook. 

Он добавил, что поздравил Путина с днем рождения. По словам Нетаньяху, РФ и Израиль продолжают укреплять «важные и хорошие отношения». 

Прошлый телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 24 августа, они обсудили проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии. 

Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.



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