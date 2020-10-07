Онищенко оценил реагирование мира на коронавирус на «твердую двойку»

07.10.2020, 14:08, Новости дня

Большинство стран в мире реагирует на коронавирус на твердую двойку или на тройку с минусом, сообщил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем. Пока мы реагируем на него на твердую двойку. Или на тройку с минусом», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом врач добавил, что есть страны, которые в борьбе с инфекцией демонстрируют очень хорошую организацию.

«Китайская наука ушла далеко вперед, создала систему лабораторий, создала свою систему иммунобиологической промышленности», – сказал он.

Также Онищенко оценил отношение к коронавирусу таких стран как Южная Корея и Вьетнам, назвав их странами с «адекватной организацией обеспечения биологической безопасности». Однако самой «чистой» страной и безопасной, по его мнению, является Китай, где «адекватно построена работа по борьбе с COVID-19».

«Нам не надо копировать, нам надо изучить и адаптировать к нашей сегодняшней ситуации, не дожидаясь следующего прихода, потому что это идет командно-штабная тренировка, выражаясь языком гражданской обороны», – отметил врач.

Кроме того, он призвал врачей не пугать людей прогнозами по коронавирусу, так как это наносит еще больший вред, чем сама инфекция.

«Не надо пугать людей. Давайте мы в своей стае договоримся и будем рассказывать. Мы же давали клятву «не навреди». А наши вот эти интервью, которые там раздаются с умным видом – волна, прилив – они больший, чем коронавирус, наносят ущерб. Психозы у нас, неврозы на уровне психоза уже у 30% людей регистрируются. Это научные данные, это не бред. Поосторожнее давайте будем», – сказал политик.

По его словам, пора прекратить «эту абсолютно ненужную дискуссию».

«Я уж не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами и хирургами, которые направо и налево разбрасываются всякими прогнозами, волнами, приливами. Коллеги, ну давайте будем уважать друг друга. Ну никто же не лезет в кардиологию, в онкологию, ни один эпидемиолог советов вам не дает», – призвал Онищенко.

Помимо прочего врач заметил, что больше, чем 30% москвичей можно перевести на удаленку.

«По поводу удаленки: я, например, говорю, что нам с вами надо на удаленку, коронавирус есть или нет, переводить, это уже наша с вами потребность, на удаленные места работы. Много можно сделать. Сейчас мэр (Собянин) поставил вопрос – 30%, я считаю, что даже больше офисных работников можно перевести», – сказал он.

Касательно защиты от коронавируса Онищенко заявил, что прививки от гриппа в Москве в этом сезоне должны получить не менее 8-9 млн человек, чтобы показать стране «образцы высокой степени ответственного отношения к здоровью».

«В прошлом году мы привили 72 млн человек, 7 млн человек привила только Москва, это рекорд. В этом году в Москве не менее 8-9 млн должны привиться», – сказал врач.

При этом Онищенко отметил, что столица – самый уязвимый город и важно показать всей стране «образцы высокой степени ответственного отношения к здоровью.

Депутат Госдумы добавил, что в целом по стране должны привиться порядка 80 млн человек. Вакцинация такого количества людей, по его оценке, поможет исключить ситуации, когда врач может спутать проявления гриппа с симптомами коронавируса.

«Если он скажет, что привит, первое, что будет думать врач – у тебя коронавирус. Вот для чего нам нужно это», – заключил Онищенко.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 248 619 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 995 275 человек, из них 6699 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 21 865 человек. Накануне, 6 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 615. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 500.