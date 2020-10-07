“Слуга народа” подала в суд на избирком Николаева из-за регистрации кандидатов в депутаты от ОПЗЖ – Ильюк

07.10.2020, 14:05, Новости дня

В Николаеве партия “Слуга народа” подала в суд на городской избирком из-за регистрации кандидатов в депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, заявил в Facebook 7 октября лидер городской организации партии Артем Ильюк.

“Я в очередной раз обращаю внимание – это целенаправленная политика борьбы с главным оппонентом “слуг” на местных выборах. Это не просто мое мнение, это факт. Они уже отменили выборы в общинах Донбасса, где ОПЗЖ пользуется беспрекословной поддержкой жителей. Теперь переключились на Николаев. Они вцепились во власть и боятся ее терять в конкурентной борьбе. Поэтому плюют на закон, на честные выборы и на избирателей”, – считает политик.

Он напомнил, что до дня выборов осталось 18 дней, а городская команда ОПЗЖ еще не начала полноценного участия в предвыборной гонке.

“Мы отбиваемся в судах и воюем в горизбиркоме за главное демократическое право – избирать и быть избранными. Возможно, они думают, что таким образом смогут нас сломать. Что мы опустим руки и сдадимся. Но мы будем бороться до конца, так как за нами стоят десятки тысяч людей. Прошу вас распространить эту информацию. Как говорится, пусть люди знают “героев” в лицо. Продолжаем бороться за нашу победу!” – написал Ильюк.

❗️ Очередная попытка срыва выборов в Николаеве ❗️Партия власти «Слуга народа» подала в суд на избирком Николаева из-за… Posted by Артем Ильюк on Kolmapäev, 7. Oktoober 2020

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.