 

“Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора”. Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера

07.10.2020, 14:05, Новости дня

Участница шоу “Танцы со звездами” на “1+1” и бывшая солистка группы “ВИА Гра” Санта Димопулос заявила, что не в первый раз слышит в свой адрес прозвище Черная Пантера, но впервые услышала, чтобы ее так называли публично. Об этом она написала 6 октября в Instagram.

“Я не впервые слышу это прозвище в свою сторону, но впервые  – с экрана телевизора, из уст ведущего телешоу во время прямого эфира. Пришло время разобраться – кто она?” – заявила Димопулос.

По ее словам, Черная Пантера – это  та, кто умеет сгруппироваться перед прыжком, взвесить свои силы и прыгнуть. 

“Та, кто не боится смотреть в глаза. Та, кто не боится своих желаний – ведь они всегда сбываются, если очень захотеть. Та, кто не боится мечтать. Та, кто умеет обнимать – нежно и одновременно сильно: так, чтобы было слышно, как бьется сердце. Та, кто умеет любить и ценить себя, своих близких, свою жизнь”, – подчеркнула артистка.

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Черная пантера  Я не впервые слышу это прозвище в свою сторону, но впервые – в публичнои * плоскости: с экрана телевизора, из уст ведущего телешоу, во время прямого эфира. Пришло время разобраться: кто она? Кто такая черная пантера? Это… Та, кто умеет сгруппироваться перед прыжком. Взвесить свои силы, оценить затрату усилии * и… прыгнуть. Красиво, быстро и четко в цель. Та, кто ценит и обожает свою семью и знает, что семья – это самое важное. Куда бы она ни шла, пантера всегда возвращается к своим близким, ведь это – ее территория. Та, кто умеет распределять свои ресурсы и возможности. И бежать на длинные дистанции. Та, кто не боится смотреть в глаза. Та, кто не боится своих желании *  – ведь они всегда сбываются, если очень захотеть. Та, кто не боится мечтать. Та, кто умеет обнимать – нежно и одновременно сильно: так, чтобы было слышно, как бьется сердце. Та, кто умеет любить и ценить: себя, своих близких, свою жизнь  Photo @kulakowskiy  Style @olgaslon  Muah @my.shura  Hair @tvelinalena 

Публикация от *   * (@santadimopulos) 6 Окт 2020 в 12:16 PDT

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Димопулос принимает участие в новом сезоне проекта “Танцы со звездами”, премьера которого состоялась 30 августа. На проекте ее называют Черной Пантерой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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