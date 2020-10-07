Путин не планирует встречаться с Тихановской – Песков

07.10.2020, 14:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что Тихановская не находится в Беларуси, потому “вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни страны”.

Он напомнил, что оппозиционерка сейчас находится на территории Евросоюза, “активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу Белоруссии”.

5 октября Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После начала протестов Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси помощь по обеспечению безопасности. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что у России есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас, по его словам, потребности в такой помощи нет.