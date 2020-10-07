 

Гармаш: Медведчук все ездит к своему куму Путину. Наверное ОПЗЖ нужен на самом деле не мир

07.10.2020, 14:05, Новости дня

Медведчук все ездит, ездит к [президенту РФ Владимиру] Путину в Москву, а договориться о прекращении войны на Донбассе не может (или не хочет!).

Хотя очевидно, что достаточно Москве прекратить платить наемникам из так называемых “Армейских корпусов” и убрать своих “военных инструкторов”, перестать возить на Донбасс боеприпасы и зарплаты оккупационным администрациям, как мирные переговоры сразу сдвинулись бы с мертвой точки.

Ведь своя экономика у “республик” не работает, денег на содержание “народных милиций” – нет. Вон, даже Донецкий металлургический завод уже четыре месяца зарплаты не получает, люди сотнями увольняются. Три района Донецка из-за этого могут остаться без отопления (теплоподача идет с ДМЗ).

Так что Медведчук все ездит, ездит к своему куму Путину… Наверное ОПЗЖ нужен на самом деле не мир, а повод ездить к Путину и поговорить о мире…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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