 

Диетологи назвали овощ, способный очистить кровь от вредного холестерина

07.10.2020, 13:53, Разное

Американские медики рассказали, что высокая концентрация холестерина в организме чревата серьёзными заболеваниями, такими как, инсульт и сердечный приступ. Диетологи назвали овощ, способный очистить кровь от этого вредного жироподобного вещества.
Такой овощ, как редис, эффективно снижает уровень «плохого» холестерина, утверждают зарубежные специалисты по здоровому питанию. По информации Министерства сельского хозяйства (США), редис содержит в себе большое количество витаминов и минералов, очищающих кровь от вредных веществ, благодаря чему сжигается жир, уменьшается воспаление и снижается концентрация ЛПНП-холестерина.

Примечательно, что редис эффективен в борьбе с высоким давлением, а ещё он способствует нормальной работе сосудов и борется с авитаминозом. Этот овощ богат витаминами группы В, РР и С, в нём содержится большое количество минералов, а также клетчатка, белок и эфирные масла, что способствует похудению, поэтому диетологи рекомендуют красный корнеплод при сбалансированном питании.



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