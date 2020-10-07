Надо ли носить маски москвичам, переболевших COVID-19? Отвечает мэр Собянин

07.10.2020, 13:50, Разное



1

минута

По словам мэра, все ограничения, введенные с 25 сентября, касаются всех без исключения горожан, и даже тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, поскольку сейчас нет данных о продолжительности и устойчивости иммунитета к COVID-19.

«С практической точки зрения – как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой «ковидный» статус?

И даже если согласны, то, находясь без маски в метро или магазине, вы будете подавать плохой пример другим людям», – отметил Собянин.

Он напомнил также, что люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, должны оставаться дома.

Глава города ответил и на вопрос о двухнедельных каникулах в частных школах и учреждениях дополнительного образования. По его словам, органы власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и кружкам сделать паузу на две недели.

«Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?» – отвечая на этот вопрос, Собянин подтвердил, что в условиях режима повышенной готовности сотрудники магазинов имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток, а также потребовать покинуть помещение. Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Поскольку требование носить средства индивидуальной защиты должны соблюдать и сами сотрудники магазинов, посетители могут подать жалобу на продавца без маски в электронную приемную правительства Москвы.

Собянин сообщил, что с 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.

Отвечая на вопрос о необходимости использования перчаток градоначальник сообщил, что эти средства защищают от лишних контактов и препятствуют заражению, но при этом не уточнил, будет ли снижена стоимость перчаток.

Глава города разъяснил также порядок действий в случае, если коронавирусом заболел один из членов семьи. Даже в том случае, если у кого-то из членов семьи отрицательный ПЦР-тест, все близкие должны получить постановление саниторного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. В этом случае горожане получают больничный лист с кодом «03», так называемый карантинный больничный. Аналогичный документ получают и беременные женщины в сроке до 30 недель.