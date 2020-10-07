 

Горбачев отметил способность Путина преодолевать трудности

07.10.2020, 13:48, Новости дня

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поздравил лидера РФ Владимира Путина с днем рождения и выразил уверенность, что тот продолжит проявлять присущие ему целеустремленность и способность преодолевать трудности.

«В нынешнее ответственное, драматическое время, вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы РФ в мире. Искренне желаю вам успехов на этом пути», – говорится в обращении Горбачева, опубликованном на сайте «Горбачев-фонда».

Бывший советский лидер пожелал Путину здоровья и сил, а также всего самого доброго ему и его близким.

«Уверен, что Вы и впредь будете проявлять присущие вам целеустремленность и способность преодолевать трудности, неустанно заботясь о будущем России, благополучии ее граждан», – отметил Горбачев.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.



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