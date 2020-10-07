Россия испытала гиперзвуковую ракету

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07.10.2020, 13:45, Новости дня

Россия успешно испытала гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», нанеся удар по цели в Баренцевом море, доложил президенту Владимиру Путину высокопоставленный российский военачальник.

Выступая перед Путиным в режиме видеосвязи, начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что учебная стрельба была выполнена с корабля «Адмирал Горшков», который находился в Белом море.

Путин обещал усилить российское военное присутствие в Арктике.



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