Россия испытала гиперзвуковую ракету
07.10.2020, 13:45, Новости дня
Россия успешно испытала гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», нанеся удар по цели в Баренцевом море, доложил президенту Владимиру Путину высокопоставленный российский военачальник.
Выступая перед Путиным в режиме видеосвязи, начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что учебная стрельба была выполнена с корабля «Адмирал Горшков», который находился в Белом море.
Путин обещал усилить российское военное присутствие в Арктике.
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