SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи Starlink
07.10.2020, 13:45, Новости дня
Ракета Falcon 9 компании SpaceX отправилась в космос вместе с 60 спутниками Starlink, которые должны стать частью системы связи, создаваемой компанией.
Запуск, осуществленный с Космического центра имени Кеннеди во Флориде, стал 13-й миссией Starlink.
Компания заявляет, что целью Starlink является создание сети, которая поможет обеспечить надежный и доступный доступ к Интернету во всем мире, особенно в удаленных и сельских районах, где иного доступа к всемирной сети нет.
Сообщается, что спутники были выведены на орбиту примерно через час после запуска.
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