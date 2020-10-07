 

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи Starlink

07.10.2020, 13:45, Новости дня

Ракета Falcon 9 компании SpaceX отправилась в космос вместе с 60 спутниками Starlink, которые должны стать частью системы связи, создаваемой компанией.

Запуск, осуществленный с Космического центра имени Кеннеди во Флориде, стал 13-й миссией Starlink.

Компания заявляет, что целью Starlink является создание сети, которая поможет обеспечить надежный и доступный доступ к Интернету во всем мире, особенно в удаленных и сельских районах, где иного доступа к всемирной сети нет.

Сообщается, что спутники были выведены на орбиту примерно через час после запуска.



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