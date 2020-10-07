Компания McLaren выпустит новый супергибрид в начале 2021 года

07.10.2020, 13:31, Новости дня

Известный британский бренд McLaren намерен выпустить новую двухдверную модель класса High-Performance Hybrid.

Новинка займет место GT и 720S. Представители марки сообщили, что новая модель проходит финальные тесты. Известно, что разработчики применили в отношении спортивной модели новую платформу MCLA. Спортивная модель получила гибридную силовую установку с бензиновым агрегатом и электродвигателем, при которых запас хода на электротяге достигает 32 километра.

Следует отметить, что компания McLaren ранее никогда не выпускала гибридные версии своих автомобилей. Вместе с тем совсем недавно состоялся выход пяти экземпляров спецверсии Senna GTR LM, посвященной победе в Ле-Мане. Остальные характеристики предстоящего гибридного суперкара пока умалчиваются до официальной презентации.