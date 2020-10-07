 

Бренд Jaguar перестанет продавать седан XE на некоторых рынках

07.10.2020, 13:31, Новости дня

Британская компания Jaguar приняла новую стратегию, при которой планируется существенно увеличить спрос в отношении моделей XE и XF.

Известно, что новинка будет предложена по более низкой цене, чем предшествующие поколения, что может отразиться на популярности. Также есть предположения, что новая модель при покупке предполагает дополнительные бонусы и подарки от производителя. За счет снижения стоимости на флагманские модели XE и XF спрос может оказаться существенно выше, чем с более дорогим прайсом.

Более того, теперь в салоне применят более качественную отделку, тогда как предшествующие модификации вызывали некоторые сомнения у клиентов. Напомним, автомобили поставляются с бензиновыми моторами и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.



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