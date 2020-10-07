 

Дочь Кейт Мосс Лила дебютировала на подиуме

07.10.2020, 13:25, Разное

Дочь одной из самых известных супермоделей мира долгое время оставалась скрыта от пристального внимания прессы, но пару лет назад все изменилось. Лила Мосс стала лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty, украсила обложку журнала V Magazine, который включил девушку в свой список из 15 моделей, за которыми редакция журнала видит будущее модной индустрии, а также снялась в рекламной кампании линии аксессуаров Miu Miu. На этом сотрудничество Лилы и Miu Miu не закончилось: вчера 18-летняя модель дебютировала на подиуме, открыв и закрыв шоу бренда.

Лила Мосс на показе Miu MiuОгромное спасибо Miu Miu за возможность дебютировать на шоу моей мечты! – написала в Instagram Лила, которая в этот день представила несколько образов новой весенне-летней коллекции Миуччи Прады, а именно – кукольное мини-платье с контрастным неоновым бантом, мерцающий комплект из юбки и кроп-топа, а также деловой, но игривый образ из пиджака “с мужского плеча” и мини-юбки.

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Публикация от Lila Moss (@lilamoss)6 Окт 2020 в 9:16 PDT

Я с самого детства была внутри всего этого. И когда я приняла участие в своей первой фотосессии, то поняла, что мне очень понравилось. Мама всегда была моим главным советчиком, она рекомендует мне делать естественный макияж. Кстати, она очень любит завивать ресницы щипцами. Многие этого боятся, но только не я – благодаря ей,

– рассказала Лила в интервью Allure о том, почему решила стать моделью вслед за своей мамой.

Кейт и Лила Мосс



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