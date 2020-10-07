От “Чик” до “Быка”: Алена Михайлова и Юрий Борисов стали победителями премии Chopard Talent Award

07.10.2020, 13:25, Разное

Вчера в рамках ММКФ состоялось вручение статуэток Chopard Talent Award. Премия, призванная оценить талант начинающих актеров российского кинематографа, прошла пятый год подряд. В этот раз пандемия коронавируса внесла в процесс свои коррективы, и церемония прошла в камерном формате, а не на широкую ногу, как было в предыдущие годы.

После вступительной речи председатель жюри короткого метра Марина Жигалова-Озкан объявила победителей юбилейной премии, которые были выбраны в процессе голосования известными кинокритиками и главными редакторами ведущих глянцевых изданий. Ими стали актриса Алена Михайлова за фильм “Люби их всех”, которая также известна зрителю по сериалу “Чики”, и актер Юрий Борисов за роль в фильме “Бык”.

Алена Михайлова, Марина Жигалова-Озкан, Юрий Борисов Алена Михайлова Юрий Борисов и Марина Жигалова-Озкан Юрий БорисовАналогичная премия Trophée Chopard вручается в рамках Каннского кинофестиваля с 2001 года. Одри Тоту, Лея Сейду, Марион Котийяр и Логан Лерман – вот неполный список уже знаменитых актеров, чьи таланты и мастерство были впервые отмечены на церемонии Trophée Chopard.