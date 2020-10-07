 

В пробах воды на Камчатке не нашли следов ракетного топлива

07.10.2020, 13:20, Новости дня

Специалисты не нашли гептил – ядовитый компонент ракетного топлива – в пробах воды из Авачинского залива в Камчатском крае, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Гептил не был обнаружен. По всем остальным [веществам] просто невозможно озвучивать, потому что это огромный перечень», – цитирует ТАСС Солодова.

Он подтвердил, что факты превышения в воде концентрации некоторых веществ подтверждаются. Но, по его словам, все ученые утверждают, что это не могло привести к ЧП. 

В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова не исключает вероятности техногенных причин происходящего на Камчатке. Ведомство планирует проверить Водоканал и ТЭЦ, одну проверку объектов Водоканала Росприроднадзору уже согласовали.

«Мы не исключаем ситуацию с возможным техногенным вмешательством. Потому что для того, чтобы ее полностью исключить, надо получить заключение ученых. Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на объектах Водоканала и ТЭЦ», – отметила Радионова. 

В настоящее время глава Росприроднадзора находится на Камчатке, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов. 

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится.



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